Dillenburger Kindertag: Die Zeit drängt

Im Rahmen des Dillenburger Kindertags am 9. Juli steigt auch wieder das EntenrennenDer Round Table lässt dafür wieder Tausende kleine Plastikentchen auf der Dill schwimmen.

Der Start ist um 13.30 Uhr an der Obertorbrücke. Das THW lässt die Rennenten zu Wasser. Auf dem Weg zum Untertor müssen die "Boliden" gefährliche Klippen und Stromschnellen der Dill bezwingen. Dabei gewinnt die schnellste Ente. Erfahrene "Streckenposten" der Feuerwehr passen auf, dass sich kein Teilnehmer verschwimmt. Die Gewinner werden nach dem Rennen bekannt gegeben.

Ein Wettschein kostet drei Euro. Vorverkaufsstellen sind die Kita "St. Nikolaus", "Der kleine Prinz", "Zwingel", "Schatzkiste" und "Unterm Regenbogen" in Dillenburg, die Kitas in Oberscheld, Niederscheld, Nanzenbach, Donsbach, Manderbach sowie in Frohnhausen die evangelische Kita "Königskinder" und "Am Goldbach".

Der Erlös des 20. Dillenburger Entenrennens ist für wohltätige Zwecke bestimmt. Unter anderem erhalten die Kindergärten, die uns beim Vorverkauf unterstützen oder auch die THW-Jugend und die Jugendfeuerwehr einen Betrag.