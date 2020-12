Dillenburger Kino soll weiter bestehen

Das "Gloria"-Kinocenter in Dillenburg: Auf dem 1276 Quadratmeter großen Grundstück gibt es 1240 Quadratmeter Nutzfläche. Das ruhmreiche Lichtspielhaus mit seinen fünf Sälen steht zum Verkauf. Dies bedeutet aber nicht das Ende des Kinostandorts. Foto: Christoph Weber

Peter Plass in seinem "blauen Salon". Der Kinobetreiber will den Kino-Komplex in Dillenburg zwar verkaufen, aber das ruhmreiche Lichtspielhaus nicht schließen. Archivfoto: Christoph Weber)