Dillenburger "LebensArt" führt zu Änderungen in Busfahrplänen

In Dillenburg kommt es ab Donnerstag, 18. Juni, zu Änderungen in den Fahrplänen der Buslinien 100 und 102. Archivfoto: Jörgen Linker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Wegen der Messe "LebensArt" am Wochenende in Dillenburg gibt es einige Änderungen in den Busfahrplänen. Das hat die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) mitgeteilt.

Mit Ausnahme des Schul- und Berufsverkehrs am Donnerstag, 18. Juni, können Busse der Linien 100 (Stadtverkehr Dillenburg) und 102 (Haiger - Sechshelden - Manderbach - Dillenburg) die Haltestellen Gestüt und Johann-von-Nassau-Schule bis Montag, 22. Juni, nicht anfahren. Wegen des Aufbaus der Messe könne es zudem am Mittwoch, 17. Juni, zu Sperrungen kommen.

Ab Dienstag, 23. Juni, verkehren die Linien wieder regulär. Die VLDW bittet Fahrgäste um Verständnis.

Weitere Informationen gibt es bei der Mobilitätszentrale unter Telefon 0 64 41-4 07 18 77 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@vldw.de.