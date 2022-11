Dillenburger Lebenshilfe verabschiedet sechs Leitungskräfte

Feierstunde in der "KulturScheune" in Herborn (v.l.): Die Lebenshilfe-Vorstände Dirk Botzon und Oliver Schmitzer verabschieden Andreas Thamer, dem auch Betriebsratsvorsitzender Olaf Werthmann alles Gute wünscht. (© Lebenshilfe Dillenburg)

DILLENBURG - Die Lebenshilfe in Dillenburg hat sechs Führungskräfte verabschiedet.

Andreas Thamer (ehemaliger Bereichsleiter Wohnung), Bernd Kaiser (ehemaliger Leiter Wohnhaus Niederscheld), Anita Groskurt (ehemalige Leiterin Familienentlastender Dienst), Rolf Jakob (ehemaliger Leiter Sozialer Dienst), Dieter Seifert (ehemaliger Leiter Werkstatt Oberscheld) und Armin Reeh (ehemaliger Leiter Werkstatt Eibelshausen) - sechs Menschen, die sich bei der Lebenshilfe Dillenburg mit "Solidarität, Pioniergeist, Ideenreichtum, Freude und Begeisterung unvergessen gemacht haben", wie Lebenshilfe-Vorstandsmitglied Oliver Schmitzer betonte.

Zwei Jahre lang war die längst geplante Feierstunde wegen Corona ausgefallen, sagte Dirk Botzon vom Vorstand in der Herborner "Kultur-Scheune".

In den vergangenen fünf Jahren seien 18 Leitungsstellen nach- oder neu besetzt worden. "Diese Zahl hängt einerseits mit dem Wachstum der Lebenshilfe zusammen", so Schmitzer. Sie verdeutliche aber auch den grundlegenden Generationswechsel in den vergangenen und aus demografischen Gründen auch in nächsten Jahren. Die Herausforderung sei nun, Bewährtes fortzuführen und gleichzeitig neue Wege und Lösungen für die Zukunft zu entwickeln.

Abschiedsgrüße via Videoeinspielungen

Betriebsratsvorsitzender Olaf Werthmann dankte den Ausgeschiedenen dafür, dass sie sich stets für Menschen verantwortlich gefühlt, sie betreut, sie begleitet und ihnen Mut gemacht hätten. In eingespielten Videos kamen im Rahmen der Feier Hauptamtliche und Betreute zu Wort, um sich von den Leitungskräften zu verabschieden.