Montag,
20.04.2020 - 12:22
2 min
Dillenburger Museumsverein ruht sich nicht aus
Erstmals seit der Vereinsgründung fiel die Saisoneröffnung aus. Die Mitglieder können und müssen rund um die Dillenburger Villa Grün derzeit einige Vorhaben in Angriff nehmen.
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