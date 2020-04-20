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Montag, 20.04.2020 - 12:22
2 min

Dillenburger Museumsverein ruht sich nicht aus

Erstmals seit der Vereinsgründung fiel die Saisoneröffnung aus. Die Mitglieder können und müssen rund um die Dillenburger Villa Grün derzeit einige Vorhaben in Angriff nehmen.

Auch wenn auf dem Dillenburger Schlossberg die Villa Grün derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen ist, wird in dem historischen Gebäude gearbeitet. Die Mitglieder des Museumsvereins setzen Projekte um, für die teilweise Zuschüsse gewährt werden und die deshalb auch an Abrechnungstermine gebunden sind. Archivfoto: Christoph Weber

Auch wenn auf dem Dillenburger Schlossberg die Villa Grün derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen ist, wird in dem historischen Gebäude gearbeitet. Die Mitglieder des Museumsvereins setzen Projekte um, für die teilweise Zuschüsse gewährt werden und die deshalb auch an Abrechnungstermine gebunden sind. Archivfoto: Christoph Weber

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