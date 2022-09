Dillenburger Orgelsommer endet mit Vivaldi

Joachim DreherArchivfoto: Helmut Blecher

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Kantor Joachim Dreher spielt beim achten und letzten Konzert des Dillenburger Orgelsommers am Sonntag, 4. September, ab 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche in Dillenburg. Auf dem Programm stehen dabei Orgelwerke von Antonio Vivaldi (Concerto d-Moll), Joseph Gabriel Rheinberger (1. Satz der Sonate F-Dur), Charles-Marie Widor (Toccata aus der 5. Symphonie) sowie Choralbearbeitungen von Max Reger und Marcel Dupré. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Seit 1992 ist Joachim Dreher Kantor an der katholischen Pfarrkirche Herz Jesu Dillenburg und als Bezirkskantor für den katholischen Bezirk Lahn-Dill-Eder zuständig.