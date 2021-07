Dillenburger Orgelsommer geht weiter

Jasmin Neubauer spielt bald im Rahmen des Dillenburger Orgelsommers. Archivfoto: Petra Denker

DILLENBURG - Das nächste Konzert des Dillenburger Orgelsommers startet am Sonntag, 25. Juli, um 17 Uhr. Dann will die Organistin Jasmin Neubauer auf der Oberlinger-Orgel der evangelischen Stadtkirche in Dillenburg mit Werken von Nicolaus Bruhns, Johann Sebastian Bach, Josef Gabriel Rheinberger und Léon Boëllmann ein rund 40-minütiges Konzert geben.

Auf einen Eintritt wird wieder verzichtet; lediglich über eine Spende zur Unterstützung des Orgelsommers würden sich die Organisatoren und Kantoren Petra Denker und Joachim Dreher freuen. Das Konzert findet als musikalische Andacht unter den erforderlichen Hygiene-Maßnahmen statt. Eine Anmeldung ist dafür erforderlich, und zwar bis Donnerstag, 22. Juli, unter der Telefonnummer 0 27 71-53 06 oder im Internet unter www.tinyurl.com/ akws2kes.

Jasmin Neubauer studierte Kirchenmusik, Chorleitung und Orgel an den Hochschulen Bayreuth, Düsseldorf und Heidelberg. 2006 erhielt sie ihr B-Diplom, 2008 legte sie die kirchenmusikalische A-Prüfung ab. Die Stipendiatin der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth wirkte bereits als Kantorin im Dekanat Fürstenfeldbruck und in den Kirchenkreisen Wetzlar und Braunfels. Seit 2017 ist Jasmin Neubauer Kantorin an "St. Jakob" in Rothenburg o.d.T. sowie Dekanatskantorin des Dekanates Rothenburg.