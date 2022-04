Dillenburger Polizei schnappt vier Zigarettendiebe

Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

DILLENBURG - Wie die Dillenburger Polizei am Mittwoch vermeldete, hat sie am Montag vier Männer festgenommen, die allem Anschein nach im Aldi-Markt in der Dillenburger Rolfesstraße große Mengen Zigaretten gestohlen haben. Wie sich herausstellte, wurde einer der vier bereits per Haftbefehl gesucht.

Nach den Schilderungen einer Kassiererin hatte sich die Tat wie folgt abgespielt: Zwei der vier Männer hätten sie an der Kasse in ein Gespräch verwickelt. Derweil hätten ihre beiden Komplizen wohl die Zigarettenverkaufsbox aufgebrochen und über 100 Zigarettenschachteln in einen Rucksack und zwei Plastiktüten gestopft. Anschließend hätten sich die beiden mit ihrer Beute an der Kasse vorbeigeschlichen und den Markt ebenso wie die anderen verlassen.

Nachdem die Frau den Diebstahl entdeckt und die Polizei alarmiert hatte, nahm eine Streifenwagenbesatzung drei der vier Männer an ihrem im Fichtenweg geparkten Auto fest, kurz darauf eine Zivilstreife in der Rolfesstraße den vierten. Zudem stellten die Polizisten den Rucksack und die Tüten mit den rund 1000 Euro teuren Zigaretten sicher.

Auf der Polizeiwache folgten die erkennungsdienstliche Behandlung und ihre Vernehmungen. Auf Anordnung eines Bereitschaftsstaatsanwaltes mussten die Männer die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

250 Euro gezahlt, um nicht ins Gefängnis zu müssen

Gegen die 37, 32, 30 und 23 Jahre alten Männer nicht deutscher Staatsbürgerschaft ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen Bandendiebstahls. Gegen den 37-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Diebstahls in Höhe von rund 250 Euro vor. Der Mann zahlte den Betrag und wandte so eine 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe ab. Seine Komplizen sind bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Staatsanwaltschaft Wetzlar setzte eine Sicherheitsleistung fest. Im Anschluss wurde das Quartett aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen.