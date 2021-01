Dillenburger Polizei stellt Drogen sicher

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Mit einer geringen Menge Marihuana erwischten Dillenburger Polizisten am Montagabend einen 25-Jährigen in der Döngesstraße. Um 23.53 Uhr kontrollierten sie den Dillenburger, der als Beifahrer in einem weißen VW saß. Die Marihuana-Blüten transportierte der junge Mann in einer Papiertüte eines Schnellrestaurants. Die Drogen wurden sichergestellt. Der 25-Jährige muss sich nun wegen Drogenbesitz verantworten.

Bei einer weiteren Kontrolle in der Dillenburger Wilhelmstraße fanden die Beamten eine Aluplombe mit Rauschmitteln bei einem 17-Jährigen. Er hatte das Betäubungsmittel offenbar von einem 21-jährigen Bekannten gekauft. Den ebenfalls aus Dillenburg stammenden Bekannten kontrollierten die Ordnungshüter im Anschluss. Er ließ eine Aluplombe mit Marihuana fallen. Die Polizisten stellten die Betäubungsmittel sicher. Auf die jungen Männer kommt nun eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zu. Gegen den 21-Jährigen wird zudem wegen illegalem Handel mit Drogen ermittelt.