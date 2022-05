Dillenburger Polizei stellt Zigaretten stangenweise sicher

Symbolfoto: Reddogs/stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei in Dillenburg am Dienstag einen VW Polo gemeldet. Seine Beobachtung: Im Auto seien Unmengen von Zigaretten ohne Steuer-Banderole.

Polizisten machten sich umgehend auf den Weg zum Parkplatz am Ärztehaus in der Hindenburgstraße, auf dem der VW stand.

Waren einige Tage zuvor von unbekanntem Mann gekauft

Die Beamten stellten Zigaretten im Beifahrerfußraum und auf der Rücksitzbank fest. Zudem lagen mehrere Parfumflaschen sowie Textilien im Fahrzeuginneren herum. Währenddessen traf der Fahrer, ein 45 Jahre alter, in Dillenburg wohnender Mann, an dem Polo ein. Offenbar, so berichtet es Polizeisprecherin Kerstin Müller, hatte der 45-Jährige die Waren vor einigen Tagen von einem ihm unbekannten Mann gekauft.

Die Beamten stellten schließlich 50 Stangen sowie 16 Päckchen Zigaretten, fünf Parfüm-Flacons und fünf Kapuzenpullover teils namhafter Hersteller sicher.

Wegen des Verdachts auf verbrauchersteuerrechtliche Verstöße hat der Zoll die weiteren Ermittlungen übernommen.