Dillenburger Polizei sucht einen Iveco Stralis

DILLENBURG - Dillenburgs Polizei bittet um Hilfe beim Klären eines Falles von Unfallflucht. Es geht um einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unfallverursacher am Dienstag vergangener Woche in Dillenburg gegen 15.30 Uhr von der Kasseler Straße auf die Bundesstraße B 277 in Richtung Haiger unterwegs war. Beim Einfädeln in den fließenden Verkehr geriet der Laster zu weit nach rechts und stieß gegen die Leitplanke auf der rechten Fahrstreifenseite.

An der Unfallstelle blieben Fahrzeugteile des Lkw zurück. Eine Auswertung ergab, dass es sich um eine Sattelzugmaschine oder einen Lkw ab 18 Tonnen der Marke Iveco vom Typ Stralis handelt.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die entweder den Unfall beobachtet haben oder denen in den vergangenen Tagen ein Laster besagten Typs mit einem frischen Unfallschaden aufgefallen ist. Hinweise nehmen die Ermittler in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-90 70 entgegen.