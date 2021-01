Dillenburger Polizisten finden Drogen

Symbolfoto: Harald Kaster

DILLENBURG - Dillenburger Polizisten in Zivil haben am Samstag gegen 17.45 Uhr am Dillenburger Bahnhof einen 17-Jährigen kontrolliert. Dabei bemerkten sie starken Marihuana-Geruch. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen stellten die Beamten eine geringe Menge Haschisch und Marihuana ebenso sicher wie Gerätschaften zum Genuss von Betäubungsmitteln. Der aus einem Dillenburger Stadtteil stammende 17-Jährige musste mit zur Wache. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zu. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Bereits am 30. Dezember hatten Zivilbeamte bei einer Personenkontrolle im Bereich der Bismarckstraße bei einem 40-Jährigen ein kleines Tütchen mit weißem Pulver gefunden. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Die Polizisten stellten die Drogen sicher. Der 40-jährige Herborner muss sich demnächst wegen des Besitzes von Drogen verantworten.