Dillenburger Polizisten halten auf der B 277 bei Niederscheld ein Auto an - und staunen nicht schlecht.

DILLENBURG - Mit der Entnahme einer Blutprobe in der Dillenburger Polizeiwache ist am Freitagabend die Promillefahrt eines Audi-Fahrers zu Ende gegangen. Einer Funkstreife war gegen 20.30 Uhr seine unsichere Fahrweise auf der Bundesstraße B 277 in Richtung Herborn aufgefallen. In Höhe Niederscheld stoppten die Beamten den Audi und kontrollierten den Fahrer. Der 33-Jährige hatte eine deutliche Alkoholfahne. Das Display des Testgerätes zeigte kurz darauf 1,77 Promille an.

Der aus dem Ausland stammende Promillefahrer hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Nach der Blutentnahme musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro hinterlegen und durfte die Wache wieder verlassen. Auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.