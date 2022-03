Dillenburger Polizisten helfen Ukrainern in Notlage

Symbolfoto: dpa

DILLENBURG/SINN - Manchmal kommt es anders, als man denkt: Statt wie vermutet eine Trunkenheitsfahrt aufzudecken, haben Dillenburger Polizisten am Donnerstag Menschen aus einer misslichen Lage helfen können.

Doch der Reihe nach: Etwa um 11.40 Uhr meldete eine Polizistin, die gerade nicht im Dienst war, ihren Kollegen ein auffällig fahrendes Auto, dem sie zunächst weiter folgte. Aufgrund der Fahrweise vermutete sie, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Polizisten telefonieren einige Werkstätten ab

In der Berliner Straße in Dillenburg stoppte dann eine Streife besagten Hyundai, um die Insassen zu kontrollieren. Nachdem ein Atemalkoholtest negativ ausgefallen war und Übersetzungsprogramme aus dem Internet dabei geholfen hatten, Verständigungsprobleme zu beheben, stellte sich heraus, dass es sich um ein ukrainisches Pärchen handelte, das vor dem Angriffskrieg auf seine Heimat aus Kiew geflohen war und nun technische Probleme mit dem Auto hatte.

Autohaus spendiert einen Satz neuer Reifen

Aufgrund der offenkundigen Hilflosigkeit der beiden Ukrainer und ihrer Verständigungsprobleme telefonierten die Beamten kurzerhand selbst umliegende Autohäuser ab. Eine Werkstatt in Sinn bot Hilfe an, und so eskortierte die Polizei den Hyundai dorthin.

Die Fachmänner konnten zwar keinen technischen Defekt am Auto ausmachen, stellten aber fest, dass die Ukrainer mit Spikes auf den Reifen unterwegs waren, was zu den Schwierigkeiten geführt hatte. Die Verantwortlichen im Autohaus spendierten dem Pärchen daraufhin einen neuen Satz Reifen, und so konnten die beiden ihre Fahrt problemlos fortsetzen.