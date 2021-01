Dillenburger pustet mehr als 3 Promille ins Röhrchen

Über drei Promille: Auf diesen Wert brachte es ein Dillenburger bei einem Alkoholtest, nachdem er Auto gefahren war. Symbolfoto: Uli Deck/dpa

DILLENBURG - Da staunten die Dillenburger Polizisten nicht schlecht: Als sie am Samstagabend einen 37-jährigen Autofahrer in einen Alkoholtester pusten ließen, zeigte das Gerät einen Wert von mehr als 3 Promille an.

Zuvor war der Mann in Dillenburg gegen 19 Uhr mit seinem silbernem VW Golf am Getränkemarkt im Seifen vorgefahren. Dort nahm er eine Kiste Bier, die im Eingangsbereich des Marktes aufgebaut war, brachte sie in sein Auto - und fuhr davon, ohne zu bezahlen. Marktmitarbeiter notierten sich das Kennzeichen und informierten die Polizei.

Zwei Beamte fuhren zu der Wohnanschrift des VW-Fahrers in einem Dillenburger Stadtteil. Auf Klingeln öffnete der 37-Jährige, wobei den Beamten sofort auffiel, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Nach dem Atemalkoholtest musste er für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache. Seinen Führerschein konnten die Beamten übrigens nicht sicherstellen: Der war dem Dillenburger bereits 2019 entzogen worden.

Obendrein ist sein

Auto nicht versichert

Bei der Überprüfung des VW stellten die Polizisten fest, dass das Auto nicht versichert war. Auf den Dillenburger kommen nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.