Dillenburger Schlossbergtunnel ist ab Freitag gesperrt

Es ist wieder einmal soweit: Im Schlossbergtunnel in Dillenburg beginnen am Freitagabend dreitägige Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

DILLENBURG - Vollsperrung im Verlauf der Bundesstraße B 277 in Dillenburg: An diesem Wochenende stehen in Dillenburg die nächsten turnusmäßigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten im Schlossbergtunnel an.

Dafür wird der Tunnel im Zeitraum von Freitagabend gegen 18 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 29. November, gegen 16 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird während dieses Zeitraums innerörtlich umgeleitet, unter anderem über die Postbrücke, die Hindenburg- und Oranienstraße sowie in der Gegenrichtung über die Konrad-Adenauer-Straße.

Umleitung über U3 und

U4 durch die Innenstadt

In Fahrtrichtung

Norden/Haiger/Dietzhölztal führt die Umleitung über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U3, in der Gegenrichtung über die ebenfalls ausgeschilderte Bedarfsumleitung U4.