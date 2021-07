Dillenburger Schüler starten in neuen Lebensabschnitt

Philipp Röther und Dominik Spiller erreichen die Traumnote 1,0 - sehr zur Freude der Klassenlehrerinnen Melanie Rothe-Nell (links) und Siggi Rischa (rechts). Foto: GSD

DILLENBURG - Die Dillenburger Absolventen der Berufsfachschule in Übergang zur Ausbildung (BÜA) sind in einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet worden.

In der Jahrgangsstufe 10 haben rund 120 Schüler die Berufsfachschule in Übergang zur Ausbildung besucht. 35 junge Menschen haben die Prüfungen zum Hauptschulabschluss und Qualifizierenden Hauptschulabschluss abgelegt. Für 45 Schüler geht es im kommenden Schuljahr weiter in die Oberstufe der Berufsfachschule in Übergang zur Ausbildung. Hier ist das Ziel das Erreichen des Mittleren Bildungsabschlusses.

Der BÜA-Koordinator André Strunk hob hervor, dass trotz erschwerter Rahmenbedingungen und ausgefallener Praktika in diesem Schuljahr rund ein Drittel der Schüler ihr angestrebtes Ziel, einen Ausbildungsplatz zu finden, erreichen konnten. "Die Ausbildung ist der Königsweg zu einem selbstverantworteten Leben, indem ihr eure Träume erfüllen könnt. Selbstverantwortung, eigenes Geld verdienen, Träume verwirklichen: von einer Familie, einem Haus, Kindern, von Teilhabe an dieser Gesellschaft. Selbstverantwortung meint auch, einen Beruf zu finden, der euch interessiert, denn ihr werdet viel Zeit mit und in diesem Beruf verbringen", so die Abteilungsleiterin Anna Schweitzer.