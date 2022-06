Dillenburger Töpfergarten wartet auf Besucher

Blühende Oasen wie beispielsweise dieser "Cottage-Garten" in Felsberg erwarten zur "Offenen Gartenpforte" am Wochenende Besucher. Foto: Bund Deutscher Landschaftsarchitekten Hessen

DILLENBURG - Zum "Tag der offenen Gartenpforte" öffnen am Samstag und Sonntag, 11./12. Juni, Besitzer von privaten Gärten deren Tore. Auch der Dillenburger Töpfergarten ist diesmal dabei.

Zum 19. Mal zeigen hessische Gartenbesitzer ihre privaten Oasen und präsentieren persönliche Gartenkultur. Mehr als 60 Gärten hessenweit sind zu der Aktion angemeldet und können nach zwei Jahren, in denen das nur virtuell ging, wieder in natura bestaunt werden. Einen Überblick aller Teilnehmenden gibt es online auf www.offene- gartenpforte-hessen.de

Die Schwerpunktregionen der Gärten reichen vom Raum Kassel über Mittelhessen bis ins Rhein-Main-Gebiet, nach Wiesbaden, zum Rheingau und über Darmstadt bis hin zur Bergstraße. In jedem der Gärten stehen auch kleine Sammeldosen, in die ein Kostenbeitrag in Höhe von zwei Euro pro Besuch und Person zu entrichten ist. Geöffnet sind die Gärten am Samstag, 11. Juni, von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag, 12. Juni, von 10 bis 17 Uhr.

Paradies mit Rosen, Stauden, Gewächshaus und Miniteich

Auch der Töpfergarten von Hadmut Hildebrandt in der Meerbornsheide in Dillenburg (Alte Rheinstraße 44) ist am Wochenende zu besichtigen. Dort erwartet die Besucher ein etwa 5000 Quadratmeter großes Gartenparadies mit Rosen- und Staudenrabatten, einem Gemüsegarten mit Gewächshaus, einem "Kugelgarten" mit Miniteich, verschiedenen Terrassen und Sitzbereichen, Natursteinmauern und vielen selbst getöpferten Garten-Accessoires.