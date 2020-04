Dillenburger trauern um Pfarrer Meyberg

War von 1962 bis 1991 evangelischer Pfarrer in Dillenburg: Wolfgang Meyberg ist gestorben. Foto: Friedhelm Ackva

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Fast 30 Jahre lang ist Wolfgang Meyberg evangelischer Pfarrer in Dillenburg gewesen. Von 1962 bis zu seinem vorzeitigen Ruhestand 1991 hatte er die Pfarrstelle III inne, mit Dienstsitz in der Gartenstraße. Vor einigen Tagen ist er gestorben.

Meyberg hat zuletzt im Dillenburger Alten- und Pflegeheim "Haus Elisabeth" gelebt. Dort ist er im Alter von 89 Jahren friedlich entschlafen.

Zu seinem Pfarrbezirk gehörten alle Evangelischen, die auf der linken Dillseite Richtung Frohnhausen, Manderbach und Eibach wohnten. Der Konfirmandenunterricht dieses Bezirks fand zumeist in der Rotebergschule statt. Seine Lehrverpflichtung als Religionslehrer leistete er am Dillenburger Gymnasium ab.

Montags gab er lehrreiche Abende im Frauenkreis

Meyberg stammte aus Olbersleben in Thüringen. Wie sein langjähriger Kollege Klaus-Peter Mücke kam er auf Umwegen aus dem Osten in die junge hessen-nassauische Landeskirche und verbrachte seine ersten Dienstjahre in Frankfurt am Main. Mit Anfang 30 verschlug es ihn mit seiner Ehefrau nach Dillenburg, dem er sein ganzes Leben lang treu blieb, auch nachdem seine drei Söhne die Gegend verlassen hatten und seine Frau früh gestorben war.

Meyberg war einerseits ein belesener und besonnener Theologe mit klaren Positionen, andererseits aber ein sehr zugewandter freundlicher Seelsorger, der in seinem Bezirk viele Besuche machte und mit den Menschen auch über seine Dienstzeit hinaus verbunden blieb. Viele Frauen aus seinem montäglichen Frauenkreis, den er über Jahrzehnte hinweg im Gemeindehaus am Zwingel abgehalten hat, erinnern sich an informative und lehrreiche Abende, aber auch an gesellige Stunden und Ausflüge.

"Er war ein fröhlicher Mensch, aufmerksamer Zuhörer, gab auf Wunsch auch gerne Rat. Wir trauern um ihn!", sagt Kirchenvorsteher Uli Ostendorf. Meyberg gehörte in den fast 30 Jahren seines Ruhestands zum Dillenburger Stadtbild. Auch wenn es durch seine gebeugte Haltung immer mühsamer wurde, mischte er sich unter die Menschen. Er freute sich immer über Besuch aus "seiner" Gemeinde. Man traf ihn oft lesend an. Am gesellschaftlichen und kirchlichen Zeitgeschehen nahm er bis zum Schluss regen Anteil.