Dillenburger Weinfest steigt im Hofgarten

Zum Wohle: Beim Dillenburger Weinfest kann man Weine aus dem Rheingau und der Pfalz kosten. Archivfoto: Katrin Weber

DILLENBURG - Nach dem pandemiebedingten Ausfall im vergangenen Jahr geht das Dillenburger Weinfest nun in die nächste Runde und findet damit zum 15. Mal statt. Am 6. und 7. August gibt es Wein und Sekt, und zwar im Hofgarten. Der Eintritt ist frei.

Förderkreis und Stadt Dillenburg laden an beiden Tagen von 17 bis 24 Uhr ein. Diesmal gibt es edle Tropfen aus dem Rheingau und der Pfalz, ausgeschenkt von ausschließlich lokalen Akteuren: Die Teams des Geschäfts "Der Die Das" - zusammen mit der Winzergenossenschaft Kallstadt - und des Lokals "Schwarzer Adler" - zusammen mit Winzer Karl-Werner Faust - freuen sich auf die Gäste. Gläser können zu je drei Euro erworben werden. Auch für Speisen soll gesorgt sein: Das Hofgarten-Biergarten-Team reiht sich ein und schenkt auch Getränke aus. Am Freitag sorgt das Duo "City Rhythm" für Stimmung, am Samstag gibt es Blues und Soul mit "Secret Tip".