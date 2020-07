Dillenburger Weltladen unterstützt Hilfsprojekte

Schwestern der Dillenburger Ordensgemeinschaft und Pater Joseph Matthew (r.) freuen sich über den Scheck, den Kassierer Stefan Bauer (M.) und Pfarrer Christian Fahl überreichen. Foto: Weltladen

Dillenburg (red). Mit insgesamt 1500 Euro unterstützt der Dillenburger Weltladen verschiedene Hilfsprojekte.

Somit konnten Mitte Juli ein Scheck in Höhe von 200 Euro an Pater Joseph für ein indisches Priesterseminar und ein Scheck über 500 Euro an die indischen Schwestern aus dem Haus Elisabeth überreicht werden. Diese Franziskanerinnen des Heiligen Aloysius von Gonzaga unterhalten in Süd-Indien ein Kinderheim und kümmern sich um arme Familien. Durch die Corona-Krise verschlechtern sich auch dort die Lebensbedingungen vieler Familien und Kinder.

Schwester Theresa, die Hausoberin der kleinen Ordensgemeinschaft in Dillenburg, hat in einem Brief an Freunde und Förderer die Situation beschrieben: "Die Regierung hat ihren Bürgern am Beginn dieser Krise etwa zwölf Euro als Unterstützung gegeben. Diese zwölf Euro sind nicht für jede einzelne Person, sondern für die ganze Familie. Diese Hilfe wird nicht für jeden Tag gezahlt, sondern es war bis jetzt eine einmalige Hilfszahlung. Das Leben ist teuer: Zum Beispiel kostet ein Liter Milch etwa 35 Cent. Für eine Familie mit zwei Kindern wird das Leben sehr schwierig. Da unser Hauptgericht Reis ist, verschenkt die Regierung 20 Kilogramm Reis und ein Kilogramm Linsen und einige Gewürze. Leider können die Leute nicht nur davon leben." Zudem seien die hygienischen Verhältnisse und die Krankenversorgung katastrophal.

"Der Vorstand und die ehrenamtlich Mitarbeitenden sehen sich in der Verantwortung, die seit Jahren bestehende Brücke der Barmherzigkeit zu dem Kinderheim in Indien weiter zu schlagen", teilte der Vorstand des Weltladens mit.

Unterstützung für

Menschen in Tansania

Menschen aus dem Dillenburger Umfeld sowie die Kunden des Weltladens können dadurch auch etwas zurückzugeben von dem, was die Schwestern im Haus Elisabeth leisten.

Außer diesen katholischen Projekten hat der Weltladen 500 Euro an die Vereinigte Evangelische Mission in Wuppertal (VEM) überwiesen. Damit sollen junge Frauen in Tansania unterstützt werden. Hinzu kommen 300 Euro an die Handelsorganisation El Puente, die in armen Ländern einfache Herde zur Grundversorgung bauen lässt.