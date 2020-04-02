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Donnerstag, 02.04.2020 - 15:10
3 min

Dillenburger Wertstoffhof soll zunächst einmal an die Stadt umziehen

Wegen Verkehrsbehinderungen am Fachmarktzentrum Dillenburg wird derzeit alternativer Standort gesucht. Mehrere Möglichkeiten wurden von der Verwaltung geprüft.

Im hinteren Bereich des Stadthallenparkplatzes soll der Dillenburger Wertstoffhof übergangsweise einen Platz finden. Foto: Christoph Weber

Im hinteren Bereich des Stadthallenparkplatzes soll der Dillenburger Wertstoffhof übergangsweise einen Platz finden. Foto: Christoph Weber

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Fotos
Im hinteren Bereich des Stadthallenparkplatzes soll der Dillenburger Wertstoffhof übergangsweise einen Platz finden. Foto: Christoph Weber

Im hinteren Bereich des Stadthallenparkplatzes soll der Dillenburger Wertstoffhof übergangsweise einen Platz finden. Foto: Christoph Weber

Der Dillenburger Wertstoffhof ist derzeit in der Nähe des Hallenbades untergebracht. Je nach Betrieb kommt es während der Öffnungszeiten samstags von 9 bis 14 Uhr zu Verkehrsbehinderungen, weil direkt neben dem Wertstoffhof die Zufahrt zum Fachmarktzentrum entlang führt. Foto: Christoph Weber

Der Dillenburger Wertstoffhof ist derzeit in der Nähe des Hallenbades untergebracht. Je nach Betrieb kommt es während der Öffnungszeiten samstags von 9 bis 14 Uhr zu Verkehrsbehinderungen, weil direkt neben dem Wertstoffhof die Zufahrt zum Fachmarktzentrum entlang führt. Foto: Christoph Weber

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