Montag,
06.07.2020 - 16:51
2 min
Dillenburger Zuhörer erleben ein wahres Orgelfest
Vielfältig und farbenfroh war die Auswahl der Stücke, die Veronika Zilles bei ihrem "Orgelsommer"-Gastspiels am Sonntagabend in Dillenburgs katholischer Pfarrkirche vorgestellt hat.
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