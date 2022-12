Dillenburger "Zukunftswald" wächst weiter

Pflanzaktion bei Frohnhausen: Dutzende von Auszubildenden bringen 2400 junge Bäumchen in die Erde. (© Stadt Dillenburg)

DILLENBURG-FROHNHAUSEN - Dillenburgs "Zukunftswald" wächst. Bei der zweiten großen Pflanzaktion in diesem Jahr haben Auszubildende der Outokumpu Nirosta GmbH und der Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG das städtische Vorhaben in Frohnhausen tatkräftig unterstützt.

Dabei krempelten 36 Jugendliche im Alter zwischen 16 und 26 Jahren die Ärmel hoch und setzten Tausende junger Bäumchen in die dafür vorgesehenen Flächen. Die Größe des "Zukunftswalds" hat sich damit seit dem Startschuss im Frühjahr bereits verdoppelt.

Beide Unternehmen unterstützen die Aktion darüber hinaus finanziell. Erst kürzlich hatte die Hermann-Hofmann-Gruppe als weiteres Unternehmen aus der Region vor Ort eine großzügige Spende überreicht.

Beim aktuellen Aktionstag starteten die 18 Auszubildenden des Dillenburger Outokumpu-Stahlwerks nach kurzer Einweisung von Revierförsterin Chantal Bornmann, Revierförster Erwin Wollny, den städtischen Forstwirten Tim und Knut Hermann sowie Cornelia Göbel vom städtischen Fachbereich Forst.

Lebenshilfe Dillenburg ist ebenfalls mit an Bord

Für den gesamten Tag standen rund 2400 klimastabile Bäumchen bereit - jeweils 600 Pflanzen Weißtanne, Walnuss, Esskastanie und Kirsche. Unterstützt wurde die Gruppe von Friedhelm Gail und Daniel Johne, ihren Ausbildungsleitern vor Ort, sowie von Guy Meers, dem Leiter der Ausbildung bei dem Konzern in ganz Deutschland.

Dillenburgs Bürgermeister Michael Lotz bedankte sich für die Spende in Höhe von 1200 Euro. Er überreichte ein entsprechendes Zertifikat, auf dem der Gegenwert - nämlich 240 Quadratmeter Waldverjüngung - dokumentiert ist.

Fliegender Spatenwechsel, als 18 Auszubildende aus dem ersten Lehrjahr der Isabellenhütte Heusler, unterstützt von ihrem Ausbildungsleiter Mario Hofmann, die Pflanzaktion fortsetzten. Mit dabei waren auch zwei junge Ukrainer, die derzeit ihre Einstiegsqualifikation als Vorbereitung für eine Ausbildung erwerben.

Bereits bei ihrer Einstellung hatten alle von der Firmenleitung ein entsprechendes "Zukunftswald"-Zertifikat als Geschenk erhalten und wurden damit Förderer von jeweils zehn Quadratmetern Waldverjüngung. Das Unternehmen hatte das Projekt darüber hinaus mit einer Spende von 7500 Euro unterstützt.

Das Wildpark-Team der Lebenshilfe Dillenburg mit Benjamin Hanisch, Matthias Lex, Matthias Wagner, Hamza Eskin und Dagmar Steiner erklärte sich tags darauf spontan bereit, die städtischen Forstwirte Tim und Knut Hermann zu unterstützen und gemeinsam die restlichen 1000 Setzlinge in die Erde zu bringen.

Im ersten Jahr kamen somit 4400 Bäume in die Erde

Mit der zweiten großen Pflanzaktion in diesem Jahr konnte somit eine Fläche von rund zwei Hektar wieder aufgeforstet werden. Im ersten "Zukunftswald"-Jahr sind somit bereits 4400 Bäume gesetzt worden.

Begründet wird der Bereich mit sogenannten "Klimagewinnern" - Baumarten, die risikoarm und widerstandsfähig sind. Dabei werden sowohl heimische als auch fremdländische Baumarten ausgewählt, die gruppenweise angeordnet werden.