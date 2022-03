Dillenburgerin bestohlen - Polizei warnt vor Taschendieben

Die Polizei hat erneut vor Taschendieben gewarnt und hierbei einen aktuellen Fall aus einem Supermarkt in Dillenburg als warnendes Beispiel beschrieben. Symbolfoto: dpa

DILLENBURG - Die Polizei hat erneut vor Taschendieben gewarnt und hierbei einen aktuellen Fall aus einem Supermarkt in Dillenburg als warnendes Beispiel beschrieben. Gedränge in Einkaufszentren und Geschäften bieten Langfingern ideale Rahmenbedingungen, ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Meist nutzen sie Tricks, um ihre Opfer abzulenken, und suchen gezielt nach leichter Beute: achtlos und unverschlossen über die Schulter getragene Taschen und Rucksäcke oder eine nicht geschlossene Außentasche einer Jacke, aus der sich der Geldbeutel ziehen lässt.

Letzteres passierte am Montagnachmittag einer Rentnerin in einem Aldi-Markt in der Kasseler Straße in Dillenburg. Das berichtete die Polizei am Dienstag. Die Unbekannte hatte ihr späteres Opfer ab und erbeute das Portemonnaie. Gegen 13.10 Uhr hatte die Dillenburgerin den Discounter betreten und ihren Geldbeutel in der Außentasche ihres Mantels verstaut. Konzentriert auf ihren Einkauf, bemerkte sie an einem Angebotstisch im Mittelgang, dass ihr Einkaufswagen von einer Frau zur Seite geschoben wurde. Kurz danach entdeckte sie, dass ihr Geldbeutel aus der Manteltasche fehlte. Die Ablenkung mit dem Einkaufswagen hatte die Diebin offensichtlich genutzt, so die Polizei, um unbemerkt das Portemonnaie aus dem Mantel zu ziehen. Die Unbekannte erbeutete rund 120 Euro Bargeld sowie den Impfpass der Rentnerin. Zur Täterin könne das Opfer keine genaue Beschreibung abgeben, nur, dass die Frau ca. 160 cm groß war und einen schwarzen Mantel trug.

Die Polizei rät deshalb, Handtaschen oder den Rucksack stets geschlossen zu halten und zudem unter den Arm zu klemmen oder vorne am Körper zu tragen. Geldbeutel, Bargeld oder Karten in Jacken sollten ausschließlich in innen liegenden Taschen aufbewahrt werden, die sich zudem mit Druckknöpfen und Reißverschlüssen schließen lassen. Natürlich sollte man zudem Handtaschen oder Jacken niemals unbeaufsichtigt lassen.