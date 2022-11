Dillenburgerin fällt auf "Handwerker" herein

Vorsicht walten lassen: Bevor man jemand Unbekannten in seine Wohnung lässt, sollte der nachweisen können, dass er wirklich der ist, als der er sich ausgibt. Symbolfoto: dpa

DILLENBURG - In Dillenburg hat sich am Montagnachmittag ein falscher Handwerker Zutritt zur Wohnung einer 88 Jahre alten Frau erschlichen. Am Ende fehlte der Seniorin Bargeld. Nach Angaben von Polizeisprecherin Kerstin Müller klingelte der Mann gegen 15 Uhr an der Tür der Seniorin. Er gab vor, Handwerker zu sein, und die Bewohnerin ließ ihn hinein. Dann verwickelte der Mann die 88-Jährige in ein Gespräch. Im Anschluss verließ er die Wohnung wieder. Erst danach bemerkte die Geschädigte, dass der Unbekannte ihr offenbar 300 Euro aus einer im Wohnzimmer liegenden Geldbörse gestohlen hatte. Sie meldete den Vorfall der Dillenburger Polizei. Aufgrund des neuerlichen Vorfalls gibt Müller noch einmal folgende Tipps: "Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Lassen Sie nur Handwerker ein, welche Sie zuvor selbst bestellt haben oder im Auftrag der Hausverwaltung beauftragt wurden. Fragen Sie im Zweifel vor Einlass in die Wohnung an entsprechender Stelle nach." Und weiter: "Ziehen Sie wenn möglich eine zweite Person hinzu, zum Beispiel einen Nachbarn, wenn Überprüfungen in der Wohnung dennoch erfolgen müssen. Öffnen Sie die Tür nur mit Türsperre. Sollte keine Sperre vorhanden sein, sprechen Sie durch die Tür oder Gegensprechanlage." Ein weiterer Rat: "Lassen Sie sich im Zweifel Ausweise vorzeigen und fragen an den Stellen nach, ob die Arbeiten oder Überprüfungen tatsächlich vorgenommen werden müssen. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei anzurufen, und lassen Sie die Person vor der Tür oder dem Haus warten, bis Sie Gewissheit haben, dass alles seine Richtigkeit hat."