Dillenburgerin stellt Fitnessübung vor

"Der Baum" heißt diese Übung für den Gleichgewichtssinn. Auch an einer Wand oder an einem Stuhl kann man diese gut ausführen. Foto: Petra Weber

DILLENBURG - Heute stellt Petra Weber, Yogalehrerin aus Dillenburg, die eine DRK-Yoga-Gruppe im DGH Sechshelden leitet, eine Übung vor. "Der Baum" ist eine gute Gleichgewichtsübung, die auch an der Wand geübt werden kann oder auch mit einem Stuhl zum Abstützen.

Im hüftbreiten Stand zeigen die Zehen geradeaus nach vorne. Nun die Zehen anheben und vom kleinen Zeh beginnend wieder ablegen. Das Gewicht auf den linken Fuß verlagern, die linke Beckenseite sinkt nach hinten und unten. Das rechte Bein gebeugt etwas anheben und dabei versuchen, das Gleichgewicht zu halten.

Alternativ das rechte gebeugte Bein anheben, das Knie aus der Hüfte heraus nach außen drehen und den Fuß an die Innenseite des linken Fußes stellen. Nun versuchen, den Fuß immer etwas höher am linken Bein zu platzieren, aber nicht am Knie. Wer Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht hat, hält sich zunächst am Stuhl oder der Wand fest.

Dann die Schultern zurückrollen, der Hinterkopf strebt zur Decke. Die Handflächen vor dem Herzen zusammenlegen oder die Arme über die Seite nach oben aus-

strecken und dort zusammenlegen.