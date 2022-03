3 min

Dillenburgs Bäder: Gelb für die Damen, blau für die Herren

Die Millionen-Sanierung des "Aquarena"-Bads ist eines der meist diskutierten Themen in Dillenburg. Ein Blick in die Chronik zeigt, dass Baden in der Oranienstadt Geschichte hat.

Von Katrin Weber Redakteurin Dillenburg