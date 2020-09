Dillenburgs Bürger können sich jetzt digital einmischen

Dillenburg (red). Die direkte Bürgerbeteiligung für die geplante Bewerbung Dillenburgs um die Landesgartenschau 2027 und das Städtebauförderungsprogramm "Lebendige Zentren" geht in die nächste Runde.

Nachdem bereits Ende August zahlreiche Interessierte den Infoabend im Landgestüt besucht, am Stadtspaziergang oder an Vereinskonferenz teilgenommen haben, stellt die Stadt nun auch eine Möglichkeit der Online-Beteiligung zur Verfügung. Noch bis Anfang Oktober können Bürger Stärken und Schwächen ihrer Heimatstadt benennen und bewerten sowie Verbesserungsvorschläge einreichen.

Unter der Adresse www.dillenburg-direkt.de hat die Stadt im Internet zwei Plattformen eingerichtet. In einem sogenannten "E-Pin-Verfahren" können Interessierte eine Stecknadel an einen Punkt in Dillenburgs Gemarkung setzen und damit ganz konkret eine Stärke oder Schwäche für diesen Bereich benennen.