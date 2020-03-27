Dillenburgs Bürgermeister Lotz in kleinem Rahmen verpflichtet

Einführung in seine vierte Amtszeit als Bürgermeister von Dillenburg (v.l.): Stadtverordnetenvorsteher Klaus-Achim Wendel verpflichtet Michael Lotz. Erste Stadträtin Elisabeth Fuhrländer überreicht die Urkunde. Foto: Christoph Weber
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FACEBOOK-KRITIK
Auf der Facebook-Seite
"Oranien Dillenburg" gibt es vereinzelt Kritik an dem Foto mit Elisabeth Fuhrländer, Michael Lotz und Klaus-Achim Wendel wegen des geringen Abstands der drei. "Schlechtes Vorbild", "das riecht nach einem Bußgeld" und "Gleiches Recht für alle" lauten beispielsweise drei Kommentare. (cw)
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