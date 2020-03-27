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Freitag, 27.03.2020 - 19:00
3 min

Dillenburgs Bürgermeister Lotz in kleinem Rahmen verpflichtet

Vierte Amtszeit des Rathauschefs beginnt am 2. April. Das Parlament war bei der Sitzung in Donsbach mit nur zwölf Stadtverordneten nicht beschlussfähig.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Einführung in seine vierte Amtszeit als Bürgermeister von Dillenburg (v.l.): Stadtverordnetenvorsteher Klaus-Achim Wendel verpflichtet Michael Lotz. Erste Stadträtin Elisabeth Fuhrländer überreicht die Urkunde. Foto: Christoph Weber

Einführung in seine vierte Amtszeit als Bürgermeister von Dillenburg (v.l.): Stadtverordnetenvorsteher Klaus-Achim Wendel verpflichtet Michael Lotz. Erste Stadträtin Elisabeth Fuhrländer überreicht die Urkunde. Foto: Christoph Weber

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FACEBOOK-KRITIK

Auf der Facebook-Seite "Oranien Dillenburg" gibt es vereinzelt Kritik an dem Foto mit Elisabeth Fuhrländer, Michael Lotz und Klaus-Achim Wendel wegen des geringen Abstands der drei. "Schlechtes Vorbild", "das riecht nach einem Bußgeld" und "Gleiches Recht für alle" lauten beispielsweise drei Kommentare. (cw)

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