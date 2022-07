Dillenburgs Diamant-Konfirmanden feiern ein Wiedersehen

Die Diamant-Konfirmanden mit Pfarrer Friedhelm Ackva (r.) in Dillenburg. Foto: Katharina Ramisch

DILLENBURG - 60 Jahre nach der Konfirmation im Jahr 1962 haben sich 28 Konfirmanden in Dillenburg getroffen, um sich erneut Gottes Segen abzuholen. Insgesamt gab es damals 116 Konfirmanden, 68 Jungen und 48 Mädchen. Sie verteilten sich auf die drei Pfarrbezirke der Pfarrer Wolfgang Meyberg (41), Walter Spehr (46) und Rainer Volp (29). 2012 kamen 45 von ihnen zur Goldenen Konfirmation in die Stadtkirche.

Predigt rund um die Losungen 1962 und 2022

Die Jahreslosungen von 1962 ("Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.") und 2022 ("Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!") verband Pfarrer Friedhelm Ackva in seiner Predigt. Der Gottesdienst wurde von Propsteikantorin Petra Denker mit musikalischen Akzenten versehen. Das Wiedersehen fand seinen Ausklang mit einem gemeinsamen Essen im Restaurant Tiergarten in Donsbach.

Die Teilnehmer der Diamant-Konfirmation waren Gisela Bergs (geb. Winnecker), Hans-Joachim Beyer, Annetraude Dietrich (geb. Maus), Ursula Domes (geb. Hatzfeld), Gisela Dorn-Quint (geb. Dorn), Bärbel Fingerhut (geb. Leppla), Peter Franzl, Willi Hagner, Klaus Hofmann, Ralph Klingelhöfer, Karl Ludwig Leppla, Reiner Leuckel, Christine Linck (geb. Henrich), Martin Matthiza, Marie-Luise Mulflur, Wolfgang Paul, Eleonore Peter (geb. Raab), Hans-Jürgen Ramisch, Ursula Schäfer (geb. Kleingeist), Gisela Scheffer (geb. Wulkow), Alfred Sköries, Angelika Stahl-Voigt (geb. Voigt), Eberhard Stötzel, Gabriele Tuczek, Herbert Vogler, Monika Voss (geb. Krebs), Hans-Jörg Weingärtner und Bärbel Weiss (geb. Hahn).