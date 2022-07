Dillenburgs Radweg-Probleme sind in Arbeit

Radfahrer, die aus Burg oder Uckersdorf kommen, werden darauf hingewiesen, was sie auf dem Weg nach Donsbach erwartet. Foto: Frank Rademacher

DILLENBURG-DONSBACH - Seit einem guten halben Jahr im Amt, haben Dillenburgs Radverkehrsbeauftragte am Donnerstagabend im Ausschuss für Klima und Umwelt, Zukunft und Nachhaltigkeit sich und ihre bisherige Arbeit vorgestellt. Ernst Walter Schramm und Regina Eckhardt fanden dabei reichlich lobende Worte für die Bauabteilung der Oranienstadt.

Die ist gewissermaßen der erste Ansprechpartner für die beiden, wenn es beispielsweise um Schlaglöcher auf den Radwegen geht. "Wir fahren die Radwege regelmäßig ab und melden dann die Schlaglöcher. Drei, vier Tage später sind die wieder zu, das läuft", fand Schramm anerkennende Worte für die schnelle Behebung der Probleme durch die Verwaltung.

Eine echte Alternative haben Radfahrer aber nicht

Das habe sich auch beim Radweg entlang der Bundesstraße zwischen dem Gymnasium und Niederscheld gezeigt. Der sei unlängst ziemlich zugewachsen gewesen. Die Stadt sei zwar nur für einen Teil des Weges zuständig, für den zweiten Teil seien die Anwohner aus der Berliner Straße verantwortlich - wenige Tage nach der Meldung sei der Weg aber freigeschnitten worden. Aber nicht immer kann die Bauabteilung für die Lösung einer Problemlage sorgen. Wie beim Radweg zwischen Uckersdorf und Donsbach, dessen Zustand schon seit Jahren immer wieder für Kritik sorgt. Im Frühjahr war sogar schon in Donsbach eine größere Protestaktion vorbereitet worden.

Durchs grüne Idyll: Von Burg und Uckersdorf kommend, ist die erste Hälfte des landschaftlich reizvollen Radwegs nach Donsbach gut befahrbar. (Foto: Frank Rademacher)

Ehe die startete, hatte sich Schramm des Problems angenommen und den Kontakt zu Hessen Forst gesucht. Die Landesbehörde mit dem Forstamt Herborn als lokalem Vertreter ist nämlich für den Weg zuständig, der sich überwiegend im Wald liegend am Rand des Talgrundes entlang schlängelt.

Hessen Forst, das für den Radweg nach Donsbach zuständig ist, nutzt den Weg regelmäßig für die Holzabfuhr. (Foto: Frank Rademacher)

Und der Forst ist auf den Wirtschaftsweg angewiesen, da er die einzige Möglichkeit ist, das in der angrenzenden Hanglage geschlagenes Holz abzufahren. Dieser Tage erst ist mit schwerem Gerät Nadelholz oberhalb des Weges aufgearbeitet worden.

Für die Holzabfuhr ist die Beschaffenheit des Weges auch völlig ausreichend, zumal er mit reichlich Steinen gespickt ist. Nicht zuletzt die aber verleiden den Radlern die Fahrt über den Waldweg. "Wenn es nass ist, ist der praktisch nicht befahrbar", lautet das Urteil von Ernst Walter Schramm. Ein Umstand, auf den auch ein Hinweisschild am Uckersdorfer Ende des Weges aufmerksam macht. "Schlechte Wegstrecke Unfallgefahr", warnt das Schild. Gleichwohl ist Hessen Forst tätig geworden und hat mit einem sogenannten Grader einen besonders unebenen Teil des Weges abgezogen und so etwas befahrbarer gemacht. Jetzt sei er aber auch für Trekkingräder zumindest gewöhnungsbedürftig, erklärte Schramm am Donnerstag im Ausschuss, der im Donsbacher Dorfgemeinschaftshaus tagte.

Auf Landstraße zu fahren sei lebensgefährlich

Eine echte Alternative aber haben Radfahrer nicht. Auf der Landstraße zu fahren sei lebensgefährlich, warnte der ehemalige Polizeibeamte. Und er hatte noch eine andere Stelle ausgemacht, an der Radfahrern wie Fußgängern Gefahr für Leib und Leben droht. Im Bereich des Ortseingangs von Eibach kreuzt nämlich der aus dem Scheldetal kommende Radweg die Straße, auf der - so Schramms Beobachtung - häufig schneller gefahren werde als erlaubt. Von Lothar Schäfer (SPD) auf schwierige Passage durch die Innenstadt angesprochen, berichtete Schramm, dass der Radweg vor Jahren aus der Maibachstraße und der Rathausstraße in die Fußgängerzone verlegt worden sei, wohl in der Annahme, dass die Radler dann dort vorhandene Einkaufsmöglichkeiten nutzen würden. Das sei aber nicht der Fall. Verschärft werde das Problem durch außenstehende Tische etwa vor einer Eisdiele. Die Suche nach einer alternativen Streckenführung sei aber schon in Arbeit.

Schon über 7000 Kilometer beim "Stadtradeln" erreicht

Mit knapp 120 Anmeldungen und schon jetzt über 7000 gefahrenen Kilometern sei das Stadtradeln in Dillenburg ein voller Erfolg, berichtete Schramm. Über eine Tonne CO2 sei vermieden worden. Die nächste organisierte Gelegenheit, weitere Kilometer zu radeln, gibt es schon am Sonntag. Dann organisiert Schramm eine 40 Kilometer lange, aber überwiegend flache Tour rund um den Aartalsee. Start und Ziel sind der Dillenburger Hofgarten, los geht es um 14 Uhr.

Wer sich mit Ernst Walter Schramm und Regina Eckhardt in Verbindung setzen will, kann dies jetzt auch per Mail tun: Zu erreichen sind die beiden über radverkehr@dillenburg.de.