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Donnerstag, 06.08.2020 - 15:04
2 min

Dillenburgs Villa Grün lockt mit wundervollen Verwirrspielen

Auf dem Schlossberg läuft noch bis 1. November eine Ausstellung mit Fotografien und Modellen von Frank Kunert. Der Künstler glänzt mit herrlicher Ironie und schrägem Humor.

Mit viel Ironie: Laut Kunert waren die ersten Mobiltelefone - wie andere Erfindungen auch - noch sehr unhandlich. Foto: Helmut Blecher

Mit viel Ironie: Laut Kunert waren die ersten Mobiltelefone - wie andere Erfindungen auch - noch sehr unhandlich. Foto: Helmut Blecher

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Fotos
Mit viel Ironie: Laut Kunert waren die ersten Mobiltelefone - wie andere Erfindungen auch - noch sehr unhandlich. Foto: Helmut Blecher

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Gib Corona keine Chance: Kunerts Entwurf eines "Stammtischs" erweist sich als optimaler Virenschutz. Foto: Helmut Blecher

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Das Doppelbett im Sarg-Look: Frank Kunert sorgt auch nach dem Ableben für die "ewige Liebe". Foto: Helmut Blecher

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