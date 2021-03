Dillenburgs WvO-Schule ist "mehr als nur Arbeitsstelle"

Feierliche Verabschiedung, aber mit Abstand: Landrat Wolfgang Schuster mit Jutta Dobener und Martin Hinterlang, dem Leiter der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg. Foto: Markus Hoffmann

DILLENBURG - Abschied in Dillenburg: Jutta Dobener ist nach 40 Jahren im Sekretariat der Wilhelm-von-Oranien-Schule (WvO) in den Ruhestand gegangen.

Alle Prüfungsunterlagen der WvO-Abiturienten seit 1993 sind durch ihre Hände gegangen, aber schon 1981 war die Hirzenhainerin an das Dillenburger Gymnasium gewonnen. Es gefiel ihr so gut, dass sie bis zum Ruhestand blieb.

Aufgrund der Corona-Regeln konnte die Dienstzeit-Jubilarin nur im kleinen Kreis verabschiedet werden. Als ihr Arbeitgeber überreichte Landrat Wolfgang Schuster persönlich die Ruhestandsurkunde.

Mittlerweile besuchen

auch ihre Enkel die Schule

Gemeinsam mit ihrem Ehemann lauschte die Sekretärin, die insbesondere mit der gymnasialen Oberstufe, der Abiturprüfungsabwicklung und der Organisation von Vertretungsaufgaben im Rahmen der "Verlässlichen Schule" befasst war, den Abschiedsreden des Landrats und von Oberstudiendirektor Martin Hinterlang, dem Leiter der Wilhelm-von-Oranien-Schule.

Beide lobten die, so Schuster und Hinterlang, "beeindruckende Verlässlichkeit", mit der Jutta Dobener ihren Dienst in den vier Jahrzehnten versehen habe. Hinterlang zitierte seinen Vor-Vorgänger Dieter Scholz aus einem Dienstbericht: "Frau Dobener arbeitet stets sorgfältig, gewissenhaft und genau, sie plant ihre Arbeiten weitgehend selbstständig, weiß selbst, was zu tun ist, und entwickelt Vorschläge zur Verbesserung der Abläufe. Sie stellt sich den üblichen und neuen Anforderungen, ist immer hilfsbereit, ausgeglichen und freundlich."

Wie nötig es ist, dass eine Sekretärin freundlich und zugewandt ist, weil sie ja gewissermaßen im Empfangsbereich einer Schule arbeitet, betonte auch Landrat Schuster.

Er ließ den beruflichen Werdegang Jutta Dobeners kurz Revue passieren: Ausbildung im kaufmännischen Bereich bei der Wächtler GmbH & Co. KG in Dillenburg, dann ein Intermezzo in der Verwaltung eines Steinmetzbetriebs, bald darauf die erfolgreiche Bewerbung beim Lahn-Dill-Kreis um die ausgeschriebene Sekretariatsstelle an der WvO. Jutta Dobener sagte: "Ich war immer sehr gerne für Sie und Euch da und habe mich hier sehr wohlgefühlt. Ich habe viele schöne Momente in den vergangenen 40 Jahren in der Schule erlebt, und es war für mich mehr als nur eine Arbeitsstelle."

Die Tatsache, dass alle drei Kinder der Dobeners das Gymnasium besuchten und mittlerweile auch die Enkel der WvO die Treue halten, seien wohl der beste Beweis für diese Zufriedenheit.