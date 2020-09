Dirk Schumacher ist neuer Vize-Kreisbrandinspektor

Urkundenübergabe an die Ehrenamtlichen (on links): Harald Stürtz, Roland Esch, Dirk Schumacher, Wolfgang Schuster und Stefan Thielmann. Foto: Lahn-Dill-Kreis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG/HAIGER/WETZLAR (red). Dirk Schumacher aus Dillenburg ist zum neuen stellvertretenden Kreisbrandinspektor im Lahn-Dill-Kreis ernannt worden. Er überninmmt den ehrenamtlichen Posten von Harald Stürtz, der seit Juli dieses Jahres hauptamtlicher Kreisbrandinspektor ist. Außerdem wurde Stefan Thielmann aus Offdilln für weitere fünf Jahre zum Organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes ernannt. Das teilte die Kreisverwaltung am Montag mit.

Ehrenamtler im Dienste

des Lahn-Dill-Kreises

Hauptberuflich ist der der 55-jährige Schumacher im vorbeugenden Brandschutz und als Betriebsleiter der Aartalsperre in der Abteilung Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz des Lahn-Dill-Kreises tätig. Bereits seit 2003 ist er ehrenamtlicher Kreisbrandmeister. Seit einigen Jahren bildet Dirk Schumacher im Bereich Truppmann/Truppführer den Nachwuchs im Lahn-Dill-Kreis aus. Aktuell übernimmt er noch die Funktion des stellvertretenden Stadtbrandinspektors für die Stadt Dillenburg.

Stürtz hat nach Angaben der Kreisverwaltung seinen Nachfolger selbst vorgeschlagen.

Der 45-jährige Stefan Thielmann aus dem Haigerer Stadtteil Offdilln ist bereits seit dem Oktober 2015 Organisatorischer Leiter Rettungsdienst. In dieser Funktion koordiniert er die Patientenversorgung bei Großschadenslagen. Er wird das Ehrenamt nun für fünf weitere Jahre übernehmen. Hauptberuflich ist Thielmann beim DRK-Kreisverband Dillkreis angestellt. Nach aktiver Tätigkeit in der Notfallversorgung wechselte Thielmann während der Flüchtlingskrise 2015 in die Koordination der Flüchtlingsbetreuung in der Übergangseinrichtung Herborn und anschließend in die Betreuung unbegleiteter Minderjähriger. Vor zirka zwei Jahren hat er außerdem Führungsaufgaben im Katastrophenschutz sowie in der Leitung des Rettungsdienstes übernommen.

Landrat Wolfgang Schuster (SPD) und der Erste Kreisbeigeordnete Roland Esch (FWG) übergaben jetzt die offiziellen Ernennungsurkunden an die beiden Ehrenamtler.