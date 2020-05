Diskussion um Muezzin-Ruf: "Intoleranz und Überheblichkeit"

In Haiger sollte an Ramadan ein Muezzin zum Gebet rufen. Daraus wurde nichts. (Foto: Katrin Weber)

DILLENBURG/GREIFENSTEIN/ HAIGER (red). Seit Tagen diskutieren Politiker und Bürger über den geplanten und dann abgesagten Muezzin-Ruf während des islamischen Fastenmonats Ramadan in Haiger. Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Dillenburg beobachtet diese Diskussion nach eigenen Angaben "mit zunehmender Sorge".

Dr. Christoph Münz aus Greifenstein, der katholische Vorsitzende der Gesellschaft, und Martina Klement aus Dillenburg, die evangelische Vorsitzende und Kreistagsabgeordnete der Grünen, haben eine Stellungnahme verfasst.

Intoleranz sei "der letzte Strohhalm der Schwachen"

Dieser stellen sie auszugsweise eine Erklärung voran, die sie bereits vor 23 Jahren zur damaligen Diskussion um einen Muezzin-Ruf in Dillenburg geschrieben hatten. Diese Worte hätten nichts an Aktualität und Dringlichkeit verloren:

"Mit wachsendem Erschrecken nehmen wir zur Kenntnis, dass die bisherigen Stellungnahmen von Bürgern und Politikern eher von Intoleranz und Überheblichkeit, statt von demokratischer Toleranz und christlicher Nächstenliebe geprägt sind. Die Politiker möchten wir bitten, dass sie ihrem demokratischen Auftrag gemäß für Pluralität, Toleranz und ein würdevolles Miteinander eintreten und sich aller Äußerungen enthalten, durch die nur Ängste geschürt und dem Ungeist der Fremdenfeindlichkeit Vorschub geleistet wird.

Zu welch schrecklichen, ja tödlichen Folgen einerseits politische und andererseits religiöse Intoleranz führen können, ist in der noch nicht lange zurückliegenden politischen Geschichte unseres Landes auf entsetzliche Art und Weise immer wieder erschreckend deutlich geworden. Insofern würde es der Glaubwürdigkeit der Politik guttun, etwas leiser aufzutreten und sich vorrangig um den Ruf im eigenen Haus zu kümmern, statt um den Ruf des Muezzins.

Schließlich: Die Intoleranz ist der letzte Strohhalm der Schwachen. Wer sich seiner Überzeugungen und seines Glaubens bewusst und sicher ist, scheut weder den Dialog noch den Wettbewerb. Aus den veröffentlichten Äußerungen zu einem möglichen Ruf des Muezzins sind dagegen eher Ängste und Unsicherheiten heraus zu hören, als die Gelassenheit von Menschen, die sich der Stärke ihrer kulturellen und religiösen Traditionen bewusst sind. Jene aber, die solche Ängste und Unsicherheiten noch nähren, indem sie den Eindruck erwecken wollen, als ob beim ersten Ruf eines Muezzins die Grundmauern von Rathaus und Kirche einzustürzen drohen, liefern damit nicht mehr als den Ausweis eigener Schwäche und laufen Gefahr, sich auf eine Stufe mit denen zu stellen, die eilig ,Kreuziget ihn' rufen, statt der Botschaft des Gekreuzigten selbst zu folgen.

Ob diese Republik demokratisch bleibt oder ob die Menschen hierzulande sich zum Christentum bekennen, hängt weder von Ängsten noch der Ausgrenzung Andersdenkender oder Andersgläubiger ab, sondern von vorgelebter, nicht vorgepredigter Glaubwürdigkeit, die dem Andersdenkenden mit demokratischem Respekt und dem Andersgläubigen mit anerkennender Nächstenliebe begegnet.

Geist des Miteinander- und nicht des Gegeneinanders

Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit würde sich wünschen, wenn die Auseinandersetzung um den Ruf des Muezzins künftig von der Einsicht geleitet wäre, dass unser politisches und religiöses Leben von keinem Ruf des Muezzins oder wem sonst auch immer abhängt, sondern allein von unserem eigenen Denken und Tun und vor allem dem Geist des Mit- und nicht Gegeneinanders."

Soweit die Stellungnahme, die die Gesellschaft bereits 1997 zur damaligen Diskussion um den Muezzin-Ruf in Dillenburg herausgegeben hatte. Dazu erklären Klement und Münz aktuell weiter: "Es ist im Blick auf die Vorgänge in Haiger gleichermaßen empörend wie traurig, dass diese Worte 23 Jahre nach ihrer Formulierung offenbar nichts an Aktualität und Dringlichkeit verloren haben. Das derzeit uns alle bedrohende Coronavirus kennt weder Grenzen noch Nationalitäten noch Religionen. Es könnte uns lehren, dass wir alle als Menschen in einem Boot sitzen, das zu kentern droht, wenn wir nicht in solidarischem Miteinander uns als Schwestern und Brüder anerkennen - und zwar in aller Vielfalt, die das Leben und die Schöpfung allerorten kennzeichnet. Wir appellieren daher an alle Beteiligten, möglichst bald zu einem respektvollen Dialog zurückzukehren und die grundgesetzlich verbrieften Werte der Religionsfreiheit nicht als Spielball politischer Interessen zu missbrauchen."