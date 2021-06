Donsbacher Wildpark und Museumsanlagen in Dillenburg geöffnet

Besuche sind wieder möglich: Im Wildpark in Donsbach warten rund 250 Wild- und Nutztiere auf Gäste. Foto: Alicja Kozlowska

DILLENBURG/-DONSBACH - Auch im Wildpark Donsbach und auf dem Dillenburger Schlossberg ist die Zeit des coronabedingten Lockdowns vorbei. Die Einrichtungen können wieder öffnen.

Sieben Monate lang waren Park und Museen geschlossen. Wer sie jetzt besuchen möchte, muss dafür einen Termin vereinbaren, da die Anzahl der Gäste noch begrenzt ist. Im Wildpark Donsbach können derzeit 100 Tierfreunde pro "Zeitfenster" die Anlage aufsuchen, nachdem sie unter Telefon 01 51-26 33 03 18 einen Besuch von maximal zwei Stunden Dauer gebucht haben. Dies ist täglich von 10 bis 18 Uhr möglich.

Der Park in Donsbach beherbergt rund 250 Wild- und Nutztiere auf 21 Hektar. Um die Besucherzahl im Auge zu behalten, hat die Stadtverwaltung als einzigen Ein- und Ausgang das Kassenhaus am Weg vom Dorfgemeinschaftshaus kommend eingerichtet. Dort erhalten alle Gäste ein kleines, nummeriertes Holzmärkchen, das beim Verlassen der Anlage wieder zurückgegeben und von den Mitarbeitern regelmäßig desinfiziert wird. Menschen mit Handicap können Parkplätze und Zugang an der Forsthausstraße nutzen, der durch eine Schranke versperrt ist. Nach Kontakt zu den Mitarbeitern unter der genannten Telefonnummer erhalten sie eine Zugangsmöglichkeit.

Toben am Spielplatz und Einkehr in Biergarten möglich

Der obere Zugang in den Park ist durch eine Zaunanlage gesichert und bleibt verschlossen. Auf dem gesamten Gelände gelten die allgemeinen Hygiene-, Verhaltens- und Abstandsregeln. Wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht verlässlich eingehalten werden kann, besteht eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Dies ist im Kassenbereich, am Streichelgehege und in der "Oranierhütte" der Fall.

Fotos Besuche sind wieder möglich: Im Wildpark in Donsbach warten rund 250 Wild- und Nutztiere auf Gäste. Foto: Alicja Kozlowska In einer Sonderausstellung in der Villa Grün auf dem Dillenburger Schlossberg zeigt der Dillenburger Naturfotograf Volkmar Nix eine Auswahl von sehr detailreichen Aufnahmen von Insekten. Foto: Volkmar Nix 2

Toben auf dem Abenteuerspielplatz ist genauso wieder möglich wie die Einkehr im Biergarten am Kiosk. Dort sind die Sitzplätze mindestens 1,50 Meter voneinander entfernt. Wer an den Tresen oder zur Toilette geht, muss Maske tragen. Außerdem gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Zusätzlich ist es verpflichtend erforderlich, einen Sitzplatz einzunehmen und die Kontaktdaten zu hinterlassen.

An zentralen Punkten stehen Spender mit Handdesinfektionsmittel bereit. Für den Parkbesuch und auch für die Nutzung der Gastronomie wird ein tagesaktueller Corona-Test empfohlen. Futterführungen und Sonderveranstaltung finden vorerst nicht statt.

Für einen Besuch der drei Museen am Schlossberg sind ebenfalls Terminvereinbarungen erforderlich, für die Villa Grün unter Telefon 0 27 71-26 61 65, für den Wilhelmsturm unter Telefon 0 27 71-80 00 65 (Wilhelmsturm). In der Villa dürfen sich maximal 15 und im Turm höchstens 10 Personen zeitgleich aufhalten.

Kasemattenführung nur, wenn sich genügend melden

Ein tagesaktueller Corona-Test wird empfohlen. In beiden Museen besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2- oder OP-Maske. Wer möchte, kann sich an den Museumskassen über die "Luca"-App freiwillig registrieren. Der Dillenburger Museumsverein ist als Träger der Einrichtungen verpflichtet, die Kontaktdaten der Gäste festzuhalten - auch ohne App.

Im Wilhelmsturm informiert die Dauerausstellung derzeit auf zwei Ebenen mit Text-, Foto- und Filmbeiträgen zur Geschichte Oranien-Nassaus mit dem Schwerpunkt niederländisches Königshaus. Die dritte und die vierte Etage bleiben coronabedingt für den Besucherverkehr geschlossen.

Die unterirdischen Verteidigungsanlagen, die Kasematten, können besichtigt werden, wenn genug Teilnehmer pro Tag zusammenkommen. Das Schlossberg-Team bittet dafür um Anmeldung unter Telefon 0 27 71-80 00 65. Die sonst regelmäßig stattfindende Kasemattenführung um 15 Uhr findet im Moment nur an Wochenenden statt.

In der Villa Grün stellt der Dillenburger Naturfotograf Volkmar Nix derzeit großformatige Farbfotos zum Thema "Insekten" aus. Durch vielfache Vergrößerung werden darauf auch kleinste Details von Schmetterlingen, Käfern, Bienen, Wespen und Co. sichtbar. Zudem sind Bilder von Pflanzen ausgestellt, wie die Dillenburger Malerin Anne Freischlad sie sieht.