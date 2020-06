Drei Abiturienten mit der Traumnote 1,0

Als Jahrgangsbester ausgezeichnet: Benedikt Bohn. Foto: Berufliches Gymnasium

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Nichts ist in diesen Zeiten so wie sonst. Keine Mottowoche, kein Abigag, keine große Versammlung, kein Abiball. Trotz Corona haben die Kaufmännischen Schulen in Dillenburg ihre 67 Abiturienten persönlich "und mit viel Herz" verabschiedet.

Die Zeugnisübergabe fand im großen Plenum der Schule in zwei Schichten statt. Zunächst wurden die einzelnen Tutorengruppen an "Check-in-Schaltern" in der Pausenhalle in Empfang genommen, bevor jeder seinen reservierten Sitzplatz einnehmen konnte. Eltern und Gäste konnten nicht anwesend sein; für sie wurde jedoch alles in Bildern und Videos festgehalten.

Schulleiter Matthias Riedesel erinnerte in seiner Rede mit Hammer und Krone an die vergangenen drei Jahre Oberstufe, die einhergingen mit den umfangreichen Baumaßnahmen am Schulgebäude, dem Bezug der neuen Räume und den Auswirkungen von Corona. Ungeachtet der äußeren Umstände sei in dieser Zeit ein Abiturjahrgang herangewachsen, der sich durch große Einsatzbereitschaft ausgezeichnete habe.

DIE 67 ABITURIENTEN DES BERUFLICHEN GYMNASIUMS Temel Arslan, Esra Babaoglu, Jana Becker, Anna Sophie Betz, Benedikt Bohn, Ann-Kathrin Brado, Constantin Joshua Brück, Leon-Maurice Busch, Betül Caliskan, Anna Deutsch, Ron Ari Joshua Diehl, Ekaterina Ehringhaus, Noah Benedikt Emrich, Madelaine Kathrin Fischer, Martika Maria-Magdalena Apollonia Fritzel, Ida Geiß, Lukas Claudio Grau, Jacqueline Gröber, Paul Josua Grove, Louise Katalin Hain, Lorenzo Hardt, Madlen Hees, Jannik Heimann, Florian Hopfauf, Mariama Jammeh, Felix Jeckel, Lena Jungbecker, Susann Yen Nhi Kalbitzer, Rebecca Kern, Linus Klahold, Jasmin Klein, Eileen Kretzer, Marcel Kube, Marie Lotter, Claudius Mennecke, Rahel Wangira Möck, Janina Müller, Nils Mirko Mülln, Selina Mustafic, Rabia Özay, Emil Peuser, Felix Aaron Pfeiffer, Sophia Luna Reeh, Alina Reichel, Timon Maverick Rink, Patrick Rogoschewski, Kai Runte, Damaris Salanta, Moritz Oliver Schäfer, Morlin Klara Schneider, Denis Sokolov, Amelie Johanna Stoll, Line Stopfer, Robin Ströhmann, Jonathan Taxer, Lasse Thamer, Alejandra Gabriella Valcarcel, Celine Sophie Wagner, Marvin Weiershausen, Daria Marie Werner, Noemi Westhelle, Nisha Westhelle, Merve Yildiz, Sevket Serhat Yüksel, Till Zeidler, Amely Elisabeth Zeininger

Für das Abitur 2020 konnte der Schulleiter einen Notendurchschnitt von 2,53 bekannt geben. Riedesel rief die Absolventen dazu auf, ihre Ziele nicht aus den Augen zu verlieren und ermunterte sie, sich in allen Bereichen zu engagieren.

BG-Abteilungsleiter Dieter Müller hob, unterstützt durch kleine Zaubertricks, die Gemeinschaft und die Individualität innerhalb des Jahrgangs hervor. Am Symbol des Hummelflugs betonte er: "Glaubt an Euch, fliegt einfach."

Die Tutoren verabschiedeten ihre Tutorengruppen teils live, teils als Videobotschaft, mit Erinnerungen an die gemeinsame Zeit. Beispielsweise an die Studienfahrten nach Schottland und in die Toskana und den Schüleraustausch mit den USA. Jedem einzelnen war deutlich anzumerken, wie sehr ihm oder ihr die jeweilige Tutorengruppe im Laufe der vergangenen drei Jahre ans Herz gewachsen ist.

Herausragende

Leistungen ausgezeichnet

Im Anschluss an die Reden wurden herausragende Leistungen, aber auch besonderes Engagement für Jahrgang und Schulgemeinschaft geehrt. Als Jahrgangsbeste wurden ausgezeichnet: Madlen Hees und Ron Ari Joshua Diehl (jeweils 1,4) sowie Jonathan Taxer, Amely Zeininger und Benedikt Bohn mit der Traumnote 1,0. "Dass drei Abiturientinnen und Abiturienten ihre Allgemeine Hochschulreife mit 1,0 abschließen, ist kein alltägliches Ereignis", sagte Dieter Müller. Benedikt Bohn, der mit 854 Punkten als Jahrgangsbester prämiert wurde, kam von der Johann-Textor-Schule in Haiger in die Einführungsphase des beruflichen Gymnasiums und besuchte im Fach Wirtschaftslehre den bilingualen Zweig.

Weiterhin wurden Jonathan Taxer mit dem Abiturpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung sowie Amely Zeininger vom Verein für Sozialpolitik für das beste Abitur in Wirtschaftslehre ausgezeichnet.

Für den Einsatz im Selbstlernzentrum der Schule dankte Christian Kopp den Abiturientinnen Betül Caliskan, Anna Deutsch sowie Nisha und Noemi Westhelle. Verbindungslehrerin Hanne Windrich hob die Einsatzbereitschaft des Abiturienten Patrick Rogoschewski als Schulsprecher hervor, der sich für den Jahrgang und die gesamte Schulgemeinde mit Hingabe eingesetzt und stets fair, aber deutlich seine Meinung vertreten habe.

Für den Abijahrgang formulierte Lorenzo Hardt einige Gedanken zur Zeit an der KSDill und dankte für die Chancen, die ihnen mit ihrer Oberstufenzeit eröffnet wurden.

Die eigentliche Zeugnisausgabe fand dann am "Fahrkartenschalter Richtung Zukunft" statt - coronakonform mit Plexiglasscheibe.