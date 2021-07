Drei Meerschweinchen und Hund "Odi" suchen ein Zuhause

Sucht Anschluss: Mischlingsrüde "Odi". Foto: Katrin Weber

DILLENBURG - Im Tierheim in Dillenburg werden derzeit drei Meerschweinchen betreut, die am Donnerstag in einem Karton plötzlich vor der Tierheimtür standen. "Tick", "Trick" und "Track" sollen schnell vermittelt werden. Ein Zuhause sucht auch der Mischlingsrüde "Odi".

Am Donnerstag kam eine E-Mail an, in der die Abgabe mit einem Todesfall in einer Familie begründet wurde, erzählt Tierheimleiterin Christine Nickel. Zwei der drei noch scheuen Tiere sind weiblich, das Böckchen ist kastriert. Im Idealfall könnten sie ein gemeinsames Zuhause finden.

"Odi" ist ein freundlicher und verschmuster Hund

Endlich eine eigene Familie soll der Mischlingsrüde "Odi" bekommen. Der zwölf Jahre alte Vierbeiner war bereits zweimal vermittelt, sei jedoch aus unterschiedlichen Gründen zweimal weggelaufen. Nun soll er noch eine Chance erhalten. "Odi" braucht eine Eingewöhnungsphase und hundeerfahrne Tierfreunde, die bereit sind, ihn mehrmals im Tierheim zu besuchen und kennenzulernen.

Der Rüde ist sehr freundlich und verträglich, möchte aber "seine" Menschen am liebsten für sich alleine haben. Er geht gerne spazieren und ist für sein Alter sehr fit und gesund. Interessenten sollten ein hundesicheres, mindestens 1,60 Meter hoch eingezäuntes Grundstück haben.

Besucher sollten unter Telefon 0 27 71-3 22 22 einen Termin vereinbaren.