Dreieinhalb Jahre Haft für Automatensprenger

Während der zu dreieinhalb Jahren Haft Verurteilte am Fahrkartenautomaten in Dillbrecht 359 Euro Beute macht, bleibt es in Allendorf beim zerstörerischen Versuch. In Sechshelden wird der heute 27-jährige festgenommen. Dort waren zu diesem Zeitpunkt 1490 Euro im Automaten. Fotos: Christoph Weber

