Dreiste Diebe stehlen in Frohnhausen 40 komplette Autoräder

Dillenburg-Frohnhausen (red). Unbekannte Täter haben in Frohnhausen vom Gelände eines Autohauses an der Hauptstraße 40 Reifen auf Felgen gestohlen. In der Nacht auf Mittwoch bockten sie dafür zehn Fahrzeuge auf Pflastersteinen auf und montierten die Kompletträder im Wert von rund 40 000 Euro ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, da davon auszugehen sei, dass die Tatausführung relativ viel Zeit in Anspruch genommen hat. Des Weiteren muss die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Hinweise auf die Täter oder verdächtige Fahrzeuge nimmt die Polizei in Dillenburg, Telefon 0 27 71-90 70, entgegen.