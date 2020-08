Driedorfer Sebastian Sonntag hilft in Beirut

Nach Lageeinweisung beim THW Rüsselsheim sind die Rettungsspezialisten startklar zum Flug nach Beirut. Mit dabei: der 35-jährige Driedorfer Sebastian Sonntag (vorne rechts) vom Technischen Hilfswerk Dillenburg. Foto: THW/Kai-Uwe Wärner

DILLENBURG (red). Doppelte Premiere für das Technische Hilfswerk (THW) in Dillenburg: Zum ersten Mal gehört ein Helfer aus den eigenen Reihen zur Auslandseinheit des THW, und zum ersten Mal ist dieser jetzt in einen Einsatz gestartet. Der 35-jährige Sebastian Sonntag aus Driedorf wird mit einem Team in Beirut nach Verschütteten suchen.

Das Explosionsunglück hat mehrere Stadtteile der libanesischen Hauptstadt verwüstet. Die Energie entsprach einem Erdbeben der Stärke 4,5. Für die internationale Hilfe bei Ereignissen wie Erdbeben, bei denen Häuser einstürzen, gibt es beim Technischen Hilfswerk die Schnelle Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA). Die Spezialisten sind geschult, mit Suchhunden oder Ortungsgeräten unter den Trümmern begrabene Menschen aufzuspüren, sie zu retten oder schlimmstenfalls die Toten zu bergen. Die gesamte Ausstattung, inklusive des eigenen Camps, befindet sich in Transportboxen, die den Normen von Linienflugzeugen entsprechen.

Mit einer Lufthansa-Maschine sind 52 THW-Einsatzkräfte am Donnerstag um 1.40 Uhr in Frankfurt gestartet. Mit an Bord waren auch vier Rettungshunde und 16 Tonnen Material. Geplant ist zunächst eine Einsatzdauer von zehn Tagen.

Für Auslandseinsätze in Katastrophengebieten stellt das THW an die Mannschaft sehr hohe Anforderungen. Außer Fachkenntnissen zur Menschenrettung werden hohe Belastbarkeit, interkulturelle Kompetenz und schnelle Verfügbarkeit erwartet, außerdem ein weitreichender Impfstatus und Tropentauglichkeit.

Die Schlagkraft der Einheit wird regelmäßig nach internationalen Rahmenvorgaben für Erdbebeneinsätze der Vereinten Nationen klassifiziert. Sebastian Sonntag hat nach vielen Lehrgängen und Übungen seine Ausbildung im März 2019 abgeschlossen.

Dillenburgs THW-Chef Alexander Schmidt und seine rund 60 ehrenamtlichen Einsatzkräfte sind schon ein wenig stolz, dass einer aus ihrer Mannschaft zu der Elite-Einheit gehört.

Gemeinsam wünschen sie sich, dass die Spezialisten möglichst vielen Menschen helfen können und alle gesund zurückkommen.