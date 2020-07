Dritte Baustelle in Dillenburg startet

Symbolfoto: dpa

Dillenburg (red). Im Süden von Dillenburg gibt es bereits zwei Baustellen: auf der Bundesstraße zwischen Au und Jahnknoten sowie zwischen Lidl und Bahnhof. Nun kommt eine Dritte hinzu.

Die Straßenbaubehörde "Hessen Mobil" lässt am Ortsausgang Richtung Sechshelden/Haiger ab Dienstag, 14. Juli, die Griffigkeit zweier Verbindungsrampen zwischen den Bundesstraßen B 253 und B 277 verbessern. Dazu werden die Asphaltoberflächen um wenige Millimeter abgefräst und leicht aufgeraut.

Am Dienstag geschieht dies an der Auffahrt aus Richtung Sechshelden/Haiger zur B 253 in Richtung Frohnhausen/Biedenkopf. Die Verbindung von etwa 9 bis circa 17 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Kreisverkehr am Nordportal des Dillenburger Schlossbergtunnels.

Tags darauf ist die Rampe der Abfahrt aus Richtung Frohnhausen/Biedenkopf auf die B 277 in Richtung Dillenburg an der Reihe. Auch diese wird dann von circa 9 Uhr bis etwa 17 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die B 277 in Richtung Haiger bis zum Kreisverkehr bei Sechshelden und von dort zurück in Richtung Dillenburg.