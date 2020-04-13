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Montag, 13.04.2020 - 19:00
2 min

DRK-Krisenstab ist im 24-Stunden-Dienst

Im großen Besprechungsraum der DRK-Verwaltung in Dillenburg klingt nahezu pausenlos das Telefon: Der Krisenstab des Deutschen Roten Kreuzes Dillkreis ist rund um die Uhr besetzt.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Der Krisenstab des Deutschen Roten Kreuzes in Dillenburg im DRK-Verwaltungsgebäude in der Gerberei ist rund um die Uhr besetzt - beispielsweise wie hier im Bild mit (von links) Stefanie Becker (Verwaltung), Stefan Thielmann (Abteilungsleiter Hilfsorganisation), Alexander Bretsch (Vorstand des Kreisverbandes und Leiter des Krisenstabs), Oksana März (Prokuristin Dill Pflege GmbH), Ulrich Schmidt (Leiter Rettungsdienst) und Luisa Schumacher (Sozialarbeit). Foto: DRK Dillkreis

Der Krisenstab des Deutschen Roten Kreuzes in Dillenburg im DRK-Verwaltungsgebäude in der Gerberei ist rund um die Uhr besetzt - beispielsweise wie hier im Bild mit (von links) Stefanie Becker (Verwaltung), Stefan Thielmann (Abteilungsleiter Hilfsorganisation), Alexander Bretsch (Vorstand des Kreisverbandes und Leiter des Krisenstabs), Oksana März (Prokuristin Dill Pflege GmbH), Ulrich Schmidt (Leiter Rettungsdienst) und Luisa Schumacher (Sozialarbeit). Foto: DRK Dillkreis

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Fotos
Der Krisenstab des Deutschen Roten Kreuzes in Dillenburg im DRK-Verwaltungsgebäude in der Gerberei ist rund um die Uhr besetzt - beispielsweise wie hier im Bild mit (von links) Stefanie Becker (Verwaltung), Stefan Thielmann (Abteilungsleiter Hilfsorganisation), Alexander Bretsch (Vorstand des Kreisverbandes und Leiter des Krisenstabs), Oksana März (Prokuristin Dill Pflege GmbH), Ulrich Schmidt (Leiter Rettungsdienst) und Luisa Schumacher (Sozialarbeit). Foto: DRK Dillkreis

Der Krisenstab des Deutschen Roten Kreuzes in Dillenburg im DRK-Verwaltungsgebäude in der Gerberei ist rund um die Uhr besetzt - beispielsweise wie hier im Bild mit (von links) Stefanie Becker (Verwaltung), Stefan Thielmann (Abteilungsleiter Hilfsorganisation), Alexander Bretsch (Vorstand des Kreisverbandes und Leiter des Krisenstabs), Oksana März (Prokuristin Dill Pflege GmbH), Ulrich Schmidt (Leiter Rettungsdienst) und Luisa Schumacher (Sozialarbeit). Foto: DRK Dillkreis

Die Mitarbeiter der DRK-Einrichtungen freuen sich über selbst genähte Schutzkittel, die desinfizierend gewaschen werden und somit mehrfach verwendbar sind - hier bei der Anprobe (v.l.) Diana Hebel, Claudia Michels und Jessica Fabel. Foto: DRK Dillkreis

Die Mitarbeiter der DRK-Einrichtungen freuen sich über selbst genähte Schutzkittel, die desinfizierend gewaschen werden und somit mehrfach verwendbar sind - hier bei der Anprobe (v.l.) Diana Hebel, Claudia Michels und Jessica Fabel. Foto: DRK Dillkreis

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