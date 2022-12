DRK-Team impft in Herborn

Nach wie vor sind Impfteams des DRK im Dillgebiet im Kampf gegen das Coronavirus im Einsatz unterwegs. Wir sagen Ihnen, wann und wo. (© Sina Schuldt/dpa)

HERBORN - Ein mobiles Impfteam des DRK-Kreisverbandes bietet am Samstag, 10. Dezember, in Herborn Impfungen gegen das Coronavirus an. Dazu halten sich die DRK-Helfer von 10 bis 18 Uhr in der Impfambulanz, Untere Au 8, bereit. Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis wie zum Beispiel Personalausweis, Führerschein oder Reisepass, die Krankenkassenkarte und - sofern vorhanden - der gelbe Impfpass. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.