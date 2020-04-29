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Mittwoch, 29.04.2020 - 05:00
4 min

DRK will am 12. Mai die Dillenburger Tafel wieder öffnen

Plexiglas, Mund-Nasen-Schutze, Handdesinfektion und Papiertaschen sollen den Betrieb der Tafel für Bedürftige wieder ermöglichen. Nutzer dürfen nur einzeln den Abholraum betreten.

Von Katrin Weber
Sortierraum: Künftig arbeiten hier nur drei Helfer. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Sortierraum: Künftig arbeiten hier nur drei Helfer. Foto: Katrin Weber

Sortierraum: Künftig arbeiten hier nur drei Helfer. Foto: Katrin Weber

Will am 12. Mai - wenn auch unter eingeschränkten Bedingungen - ihren Betrieb wieder aufnehmen: die Dillenburger Tafel. Ihr Betreiber, der DRK-Kreisverband, sucht für den Abholdienst in den Märkten noch weitere ehrenamtliche Fahrer. Foto: Katrin Weber

Will am 12. Mai - wenn auch unter eingeschränkten Bedingungen - ihren Betrieb wieder aufnehmen: die Dillenburger Tafel. Ihr Betreiber, der DRK-Kreisverband, sucht für den Abholdienst in den Märkten noch weitere ehrenamtliche Fahrer. Foto: Katrin Weber

Wenn die Dillenburger Tafel wieder geöffnet ist, dürfen die Nutzer nur einzeln in den Ausgaberaum. Die Zugangstreppe muss frei bleiben, und es darf dort keinen Begegnungsverkehr geben. Foto: Katrin Weber

Wenn die Dillenburger Tafel wieder geöffnet ist, dürfen die Nutzer nur einzeln in den Ausgaberaum. Die Zugangstreppe muss frei bleiben, und es darf dort keinen Begegnungsverkehr geben. Foto: Katrin Weber

Haben zunächst ausgedient: Statt wie bisher Körbchen packen die Helfer künftig Papiertüten, die die Nutzer einfach mitnehmen können, ohne die Lebensmittel umpacken zu müssen. Foto: Katrin Weber

Haben zunächst ausgedient: Statt wie bisher Körbchen packen die Helfer künftig Papiertüten, die die Nutzer einfach mitnehmen können, ohne die Lebensmittel umpacken zu müssen. Foto: Katrin Weber

Ausgabe: Hier wird Plexiglas-Schutz installiert. Foto: Katrin Weber

Ausgabe: Hier wird Plexiglas-Schutz installiert. Foto: Katrin Weber

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DILLENBURGER TAFEL: WER IST BERECHTIGT?

Die Dillenburger Tafel versorgt bedürftige Menschen mit LebensmittelnDiese Hilfe darf in Anspruch genommen werden, wenn Hartz IV oder die Grundsicherung empfangen wird, erläutert Ute Müller, die beim DRK-Kreisverband Dillkreis für die Tafel verantwortlich ist. Sie müssen die entsprechenden Bescheide vorlegenAußerdem sind für die Tafel alle berechtigt, die eine Rente oder ein Arbeitseinkommen haben, das innerhalb der Hartz-IV-Beträge liegt. "Da sind wir allerdings auf die Ehrlichkeit der Nutzer angewiesen", sagt Müller. Komme heraus, dass jemand unberechtigt die Angebote der Tafel genutzt hat, fliegt dieser sofort von der Liste und mache Platz für jemanden, der tatsächlich auf die Hilfe angewiesen sei.

Die Öffnungszeiten der Dillenburger Tafel sind dienstags, donnerstags und samstags jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie mittwochs und freitags von 13 bis 15 Uhr.

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Weiterführende Links
Tafel und Lebenshilfe-Werkstätten schließen
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