DRK will am 12. Mai die Dillenburger Tafel wieder öffnen

Sortierraum: Künftig arbeiten hier nur drei Helfer. Foto: Katrin Weber
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DILLENBURGER TAFEL: WER IST BERECHTIGT?
Die Dillenburger Tafel
versorgt bedürftige Menschen mit LebensmittelnDiese Hilfe darf in Anspruch genommen werden, wenn Hartz IV oder die Grundsicherung empfangen wird, erläutert Ute Müller, die beim DRK-Kreisverband Dillkreis für die Tafel verantwortlich ist. Sie müssen die entsprechenden Bescheide vorlegenAußerdem sind für die Tafel alle berechtigt, die eine Rente oder ein Arbeitseinkommen haben, das innerhalb der Hartz-IV-Beträge liegt. "Da sind wir allerdings auf die Ehrlichkeit der Nutzer angewiesen", sagt Müller. Komme heraus, dass jemand unberechtigt die Angebote der Tafel genutzt hat, fliegt dieser sofort von der Liste und mache Platz für jemanden, der tatsächlich auf die Hilfe angewiesen sei.
Die
Öffnungszeiten der Dillenburger Tafel sind dienstags, donnerstags und samstags jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie mittwochs und freitags von 13 bis 15 Uhr.
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