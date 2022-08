"Duoday" wieder im Lahn-Dill-Kreis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Nach der Corona-Pause öffnen am Dienstag, 11. Oktober, Betriebe und öffentliche Institutionen einer Person mit psychischer, geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung ihre Türen. Der sogenannte "Duoday" bietet Chance für beide Seiten.

Erfahrung für Menschen

mit Beeinträchtigung

Für einen Tag bilden Mitarbeiter eines Unternehmens gemeinsam mit einem Menschen mit Beeinträchtigung ein Duo. An diesem Tag nimmt der Teilnehmer aktiv an den Aufgaben des Firmenmitarbeiters teil. So sammelt der Mensch mit Beeinträchtigung neue berufliche Erfahrungen. Der Betrieb lernt im Gegenzug einen neuen Menschen kennen. Das Angebot richtet sich an Menschen, die nicht mehr zur Schule gehen. Die Organisatoren sind Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar, Bildungswerk der hessischen Wirtschaft, Diakonie Lahn Dill, Diakonisches Werk an der Dill, Handwerkskammer, Integrationsfachdienst, Kommunales Jobcenter Lahn-Dill, Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg, Wetzlarer Arbeitsloseninitiative und die Wirtschaftsregion Lahn-Dill. Schirmherrin ist die Wetzlarer SPD-Bundestagsabgeordneten Dagmar Schmidt.

Kontakt und Anmeldung für den "Duoday" sind möglich bei der Wirtschaftsförderung Lahn-Dill unter Telefon 0 64 41-4 07 12 22, per E-Mail an duo-day@lahn-dill-kreis.de oder im Internet auf www.wirtschaftsregion-lahn-dill.de . Weitere Informationen gibt es auf www.lahn-dill-kreis.de/duoday

Anmeldeschluss für interessierte Arbeitgeber einerseits sowie interessierte Teilnehmer andererseits ist der 9. September (Freitag).