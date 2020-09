Ehrenbrief fürMartin Simon

Landrat Wolfgang Schuster (links) überreicht Martin Simon den Ehrenbrief des Landes Hessen. Foto: Lahn-Dill-Kreis

Wetzlar/Dillenburg (red). Seine ehrenamtliche Tätigkeit für Jagd, Forst und den Naturschutz begann im Jahr 1987 als Vorsitzender der Hegegemeinschaft Schelderwald und dauert bis heute an. Dabei hat er die verschiedensten Vereine und Verbände unterstützt: Martin Simon aus Dillenburg hat dafür nun im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Jagdbeirates den Ehrenbrief des Landes Hessen überreicht bekommen. Vorgeschlagen wurde Simon vom Jagdverein Kreis Wetzlar.

"Die Anforderungen wachsen stetig. Unseren Wäldern geht es zunehmend schlechter, und auch der drohende Ausbruch der afrikanischen Schweinepest sind aktuell Themen, die eine zusätzliche Herausforderung darstellen und die mit fachlichem Verstand angegangen werden müssen. Dafür danke ich allen, die sich in Vereinen und Verbänden engagieren", betonte Landrat Wolfgang Schuster. Er dankte Martin Simon für seinen ehrenamtlichen Einsatz und wünschte dem Jagdbeirat alles Gute für eine weiterhin erfolgreiche Arbeit. "Es kommt noch viel auf uns zu", beendete Schuster seine Rede.

Das Landesehrenbrief ist nicht die erste Auszeichnung für Martin Simons Engagement. Bereits im September 2019 wurde ihm der Kulturehrenbrief der Oranienstadt Dillenburg verliehen.

Martin Simons Arbeit in der Übersicht:

Seit 2001 im Vorstand des Förderkreises Dillenburg

In den Bereichen Jagd und Naturschutz war Simon in zahlreichen Gremien tätig. Von 1987 bis 2006 stand der Dillenburger an der Spitze der Hegegemeinschaft Schelderwald, von 1988 bis 1992 war er stellvertretendes Beiratsmitglied der Oberen Jagdbehörde Gießen. 16 Jahre lang, von 2000 bis 2016 war der Ausgezeichnete Vorsitzender des Vereins der Jäger im Dillkreis, von 2003 bis Juni 2020: stellvertretender Vorsitzender im Jagdbeirat der Jäger Lahn-Dill.

Von 2001 bis 2016 gehörte Simon dem Vorstand der Naturlandstiftung Lahn-Dill-Kreis an.

Seit 2001 ist Simon Vorstandsmitglied im Förderkreis Dillenburg. Seit 2010 steht er an der Spitze des Vereins.