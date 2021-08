Eibacher "Kuckucksweg": Panorama, Brot und blanke Füße

Länge: 12,1 km.

Höhenmeter: 340.

Dauer: Drei bis vier Stunden.

Strecke: Die Tour ist genau das Richtige für Wander- und Naturfreunde. Nur ein paar wenige Hundert Meter muss auf Asphalt gelaufen werden, der Rest des Weges führt vor allem über Feld-, Wald und Wiesenwege. Mal geht es auf einem schmalen Pfad weiter, mal auf einem etwas breiteren Waldweg. Der "Kuckucksweg" ist wegen seiner hier und da recht steilen Auf- und Abstiege nicht für Menschen mit einer Gehbehinderung und nicht für Familien mit Kinderwagen geeignet.

Parken: Am Gasthof "Kanzelstein" (Fasanenweg in Eibach) befindet sich das Portal. Dort gibt es keine öffentlichen Parkplätze. Wanderer, die mit dem Auto anreisen, müssen sich also einen Stellplatz in einer der Straßen suchen oder am Dorfgemeinschaftshaus in der Goldbachstraße parken.

Einkehr: Der Gasthof "Kanzelstein" hat täglich ab 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen auch von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Mittwochs und donnerstags ist Ruhetag. Weitere Infos: www.gasthof.kanzelstein.de.