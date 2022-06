Eibacher Rundweg bietet Gesundheit zum Nulltarif

Länge: rund fünf Kilometer. Wer mehr Meter zurücklegen möchte, dem seien Start und Ziel an der Stadthalle in Dillenburg empfohlen. Dann ist die Wanderung rund zwölf Kilometer lang.

Dauer: etwa zwei Stunden.

Strecke: Das Geläuf ist abwechslungsreich. Die Strecke führt über Wald- und Feldweg. Lediglich an der Kreuzung im Bereich der "Schelder Mühle" ist der Wanderer auf Asphalt unterwegs. Hier gilt zudem erhöhte Vorsicht, da der Weg ein paar Meter entlang der Kreisstraße führt.

Parken: Am Kleingradierwerk, das am Ortseingang von Eibach ausgeschildert ist, stehen ein paar Stellflächen zur Verfügung. Wer an der Stadthalle in Dillenburg startet, findet dort zwei große Parkplätze.

Einkehr: Gasthof im Ort.